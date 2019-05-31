Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.84
USD
23.18
RUB
0.35
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
03d 22 °C
Лето начинается в эти выходные

Лето начинается в эти выходные

Марина Комарова 149 0
После холодной и дождливой недели в Чехии начинается лето. Предстоящие выходные будут теплыми и безоблачными, а температура воздуха достигнет 30 градусов Цельсия.
Лето начинается в эти выходные

Май этого года в Чешской Республике был исключительно холодным. Например, в среду температура воздуха не превышала +16°C. Начало июня будет значительно теплее, чем обычно.

В пятницу воздух прогреется до 23 градусов Цельсия, в субботу и воскресенье будет жарко: температура воздуха достигнет 24-28 градусов. В субботу возможен небольшой дождь с грозой.

Следующая неделя в Чехии ожидается дождливой, однако средняя температура воздуха составит не менее 20 градусов тепла.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Во многих районах Чехии объявлена угроза наводнения
23.05.2019 12:15 Общество
Во многих районах Чехии объявлена угроза наводнения
1847 0
Метеорологи предупредили о риске наводнений
22.05.2019 17:17 Общество
Метеорологи предупредили о риске наводнений
2143 0
Чехию ждут теплые выходные
17.05.2019 10:14 Общество
Чехию ждут теплые выходные
1281 0
Прогноз погоды: в субботу будет дождливо, в воскресенье резко похолодает
10.05.2019 16:11 Общество
Прогноз погоды: в субботу будет дождливо, в воскресенье резко похолодает
1673 0
Последние новости:
31
мая
ČSA отменяет два авиарейса из Праги в Португалию
31.05.2019 14:33 Экономика
ČSA отменяет два авиарейса из Праги в Португалию
45 0
Половина чехов работает с конфиденциальными данными в публичном Wi-Fi
31.05.2019 10:16 Общество
Половина чехов работает с конфиденциальными данными в публичном Wi-Fi
245 0
В Словакии пластиковые бутылки и алюминиевые банки от напитков можно будет вернуть в магазин
31.05.2019 09:26 Общество
В Словакии пластиковые бутылки и алюминиевые банки от напитков можно будет вернуть в магазин
190 0
30
мая
Условия получения чешского гражданства будут ужесточены
30.05.2019 14:40 Общество
Условия получения чешского гражданства будут ужесточены
2730 0
Минздрав Чехии: стоматологи должны лечить всех пациентов по страховке
30.05.2019 13:02 Экономика
Минздрав Чехии: стоматологи должны лечить всех пациентов по страховке
1723 0
Интерес к дачам в Чехии растет, на них можно неплохо заработать
30.05.2019 11:11 Экономика
Интерес к дачам в Чехии растет, на них можно неплохо заработать
1187 0
В Чехию могли бы приехать не менее 500 тысяч украинских работников
30.05.2019 10:24 Экономика
В Чехию могли бы приехать не менее 500 тысяч украинских работников
1253 0
Петр Чех в своем последнем матче пропустил четыре гола от бывшей команды
30.05.2019 10:15 Спорт
Петр Чех в своем последнем матче пропустил четыре гола от бывшей команды
253 0
В Будапеште затонуло прогулочное судно: семь погибших
30.05.2019 08:29 Общество
В Будапеште затонуло прогулочное судно: семь погибших
1015 0
29
мая
В Пльзене эвакуируют 20 тысяч человек из-за найденной авиабомбы
29.05.2019 19:45 Общество
В Пльзене эвакуируют 20 тысяч человек из-за найденной авиабомбы
1318 0


Мобильная версия