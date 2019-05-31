В Словакии пластиковые бутылки и алюминиевые банки от напитков можно будет вернуть в магазин

Правительство Словакии одобрило законопроект, согласно которому пластиковые бутылки и алюминиевые банки с 2022 года будут подлежать возврату. Залог за пластиковую бутылку составит 12 евроцентов (примерно 3 кроны), за банку — 10 евроцентов (2,6 кроны).

Фото: Petr Horník, Právo

С помощью этой меры Словакия планирует достичь показателя в 95% в области переработки упаковок для напитков (сейчас он составляет 60%).

«Пластиковая упаковка загрязняет окружающую среду, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Мы должны сделать все, чтобы наша страна не способствовала тому, чтобы в воде, реках, морях и океанах стало больше пластмассы, чем рыбы», — заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

«Мы будем первыми в Центральной Европе, кто сделает возвратными пластиковые бутылки и алюминиевые банки», — отметил министр окружающей среды Ласло Миклош.

С 2022 года прием пластиковой и алюминиевой тары станет обязательным только для магазинов площадью более 300 кв. м. Однако Министерство окружающей среды Словакии предполагает, что эта система будет постепенно внедрена и в небольших магазинах.

Стоимость проекта составит 80 млн евро. В Словакии в обращение около ежегодно поступает 1,1 млрд пластиковых бутылок.

Одними из самых успешных стран в области переработки пластиковой тары являются Германия и Швеция. Оригинальный способ утилизации пластика недавно стали использовать в турецком Стамбуле. Опустив в специальный контейнер 28 пластиковых бутылок, человек бесплатно получает билет на метро.

Источник: novinky.cz