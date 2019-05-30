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Условия получения чешского гражданства будут ужесточены

Условия получения чешского гражданства будут ужесточены

Марина Комарова 650 0
Министерство внутренних дел Чехии хочет ужесточить правила получения чешского гражданства. Проект поправок представлен на согласование ведомствам. В частности, при подаче документов на гражданство будет более строго оцениваться финансовое положение кандидата, знание языка и проверяться отсутствие криминального прошлого.
Условия получения чешского гражданства будут ужесточены

«Цель поправок состоит в том, чтобы отреагировать на ухудшающуюся ситуацию в области глобальной безопасности», — заявил министр внутренних дел Ян Гамачек. Например, согласно проекту, у претендующих на гражданство лиц будет оцениваться отсутствие не только судимости, но и правонарушений, например связанных с хранением оружия, несоблюдением общественного порядка и др.

Заявителю также придется доказать, что, помимо дохода, он имеет достаточно средств и имущества для проживания в республике. Кандидатам по-прежнему придется сдавать экзамен на знание чешского языка и реалий. Как и ранее, от него освобождаются те, кто отучился в чешских учебных заведениях три года, однако теперь школы должны быть зарегистрированными. Это призвано присечь практику, когда люди приносят формальные подтверждения обучения, а на деле не знают языка.

«Недостаточный уровень владения чешским языком и незнание чешских реалий являются серьезным препятствием для интеграции иностранцев и способствуют их социальной изолированности от общества», — полагают в МВД.

В период с 2014 по 2018 год Министерство внутренних дел получило 18 229 заявлений от иностранцев с просьбой предоставить им чешское гражданство. По соображениям национальной безопасности 170 заявок были отклонены. 

Источник: e15.cz

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Темы
гражданство Чехия иностранцы Министерство внутренних дел
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