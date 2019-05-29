В Пльзни эвакуируют 20 тысяч человек из-за найденной авиабомбы

Полиция эвакуирует Skvrnany, третий по величине жилой комплекс в городе. В Пльзни созданы пять эвакуационных центров, куда жителей привозят на автобусах. Люди зачастую не могут зайти домой за вещами, потому что полиция не пускает их в закрытую зону. Многие опасаются, что останутся в эвакуационном центре на ночь.
«Город предоставит места для временного пребывания. Продолжительность зависит от решения коллег из пиротехнической службы», — рассказала пресс-секретарь полиции Маркета Фиалова.
Длина бомбы овальной формы — около одного метра. На место прибыл пиротехник, который частично очистил снаряд.
Пльзень бомбили во время Второй мировой войны, поэтому авиабомбы в городе находили неоднократно.
Источник: novinky.cz