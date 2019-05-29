Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.84
USD
23.2
RUB
0.35
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
В Пльзене эвакуируют 20 тысяч человек из-за найденной авиабомбы

В Пльзене эвакуируют 20 тысяч человек из-за найденной авиабомбы

Марина Комарова 1221 0
Во время земляных работ на территории спортивного стадиона на улице Вейпрницка в городе Пльзень рабочие обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны. Полиция эвакуирует 20 тысяч человек и закрывает участок. По окончании эвакуации будет принято решение, как уничтожить бомбу.
В Пльзене эвакуируют 20 тысяч человек из-за найденной авиабомбы
Полиция эвакуирует Skvrnany, третий по населенности спальный район в городе. В Пльзене созданы пять эвакуационных центров, куда жителей привозят на автобусах. Люди зачастую не могут зайти домой за вещами, потому что полиция не пускает их в закрытую зону. Многие опасаются, что останутся в эвакуационном центре на ночь.
 
«Город предоставит места для временного пребывания. Продолжительность зависит от решения коллег из пиротехнической службы», — рассказала пресс-секретарь полиции Маркета Фиалова.
 
Длина бомбы овальной формы — около одного метра. На место прибыл пиротехник, который частично очистил снаряд. 
 
Пльзень бомбили во время Второй мировой войны, поэтому авиабомбы в городе находили неоднократно. 
 
Источник: novinky.cz
Рассказать всем:
Темы
бомба Пльзень Чехия
Читайте
по теме 
Из торгового центра в Либерце из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали 400 человек
08.04.2019 18:44 Общество
Из торгового центра в Либерце из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали 400 человек
560 0
17-летний юноша сообщил о бомбе, чтобы увидеть полицию в действии
11.02.2019 18:52 Общество
17-летний юноша сообщил о бомбе, чтобы увидеть полицию в действии
809 0
В пражском аэропорту искали бомбу в самолете
17.12.2018 17:10 Общество
В пражском аэропорту искали бомбу в самолете
2757 0
Паника в пражском торговом центре: поступило сообщение о бомбе
27.08.2018 19:59 Общество
Паника в пражском торговом центре: поступило сообщение о бомбе
2976 0
Последние новости:
30
мая
Условия получения чешского гражданства будут ужесточены
30.05.2019 14:40 Общество
Условия получения чешского гражданства будут ужесточены
2058 0
Минздрав Чехии: стоматологи должны лечить всех пациентов по страховке
30.05.2019 13:02 Экономика
Минздрав Чехии: стоматологи должны лечить всех пациентов по страховке
1434 0
Интерес к дачам в Чехии растет, на них можно неплохо заработать
30.05.2019 11:11 Экономика
Интерес к дачам в Чехии растет, на них можно неплохо заработать
987 0
В Чехию могли бы приехать не менее 500 тысяч украинских работников
30.05.2019 10:24 Экономика
В Чехию могли бы приехать не менее 500 тысяч украинских работников
1067 0
Петр Чех в своем последнем матче пропустил четыре гола от бывшей команды
30.05.2019 10:15 Спорт
Петр Чех в своем последнем матче пропустил четыре гола от бывшей команды
221 0
В Будапеште затонуло прогулочное судно: семь погибших
30.05.2019 08:29 Общество
В Будапеште затонуло прогулочное судно: семь погибших
965 0
29
мая
Андрей Бабиш может стать хлебным магнатом
29.05.2019 14:51 Экономика
Андрей Бабиш может стать хлебным магнатом
649 0
На улицах Праги появятся не только столы и стулья, но и шезлонги
29.05.2019 12:24 Общество
На улицах Праги появятся не только столы и стулья, но и шезлонги
1261 0
Фестиваль «Прага — сердце народов» откроется 29 мая
29.05.2019 10:12 Культура
Фестиваль «Прага — сердце народов» откроется 29 мая
799 0
В пражском районе Саталице появится «Лес Арборка»
29.05.2019 08:45 Общество
В пражском районе Саталице появится «Лес Арборка»
596 0


Мобильная версия