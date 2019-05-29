В пражском районе Саталице появится «Лес Арборка»

Успешно реализован еще один проект администрации Праги, а именно «Лес Арборка» в Саталице. Здесь на бывших сельскохозяйственных угодьях высадили более 89 тысяч деревьев.

Согласно исследованиям, в последние годы изменение климата наблюдается не только в Праге, но и во всей Европе. Предотвратить этот эффект и справиться с его последствиями помогает увеличение доли зеленых зон. Благодаря многолетним усилиям была озеленена территория площадью более 270 гектаров — почти столь же обширная, как лес Кунратице. Новые лесопосадки расположены в Саталице.

«Посадка деревьев — краеугольный камень в борьбе с засухой и изменением климата. Кроме того, жители района Саталице и его окрестностей получат новое место для прогулок на природе и отдыха», — рассказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Новая асфальтированная дорога в лесу длиной 2,5 километра предназначена для велосипедистов. Общая площадь зоны «Лес Арборка» превышает 18 гектаров. Проект был подготовлен и профинансирован Департаментом охраны окружающей среды. Из общей суммы в 11 млн крон более 75% пошло на строительство дорог.