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В пражском районе Саталице появится «Лес Арборка»

В пражском районе Саталице появится «Лес Арборка»

Марина Комарова 278 0
Успешно реализован еще один проект администрации Праги, а именно «Лес Арборка» в Саталице. Здесь на бывших сельскохозяйственных угодьях высадили более 89 тысяч деревьев.
В пражском районе Саталице появится «Лес Арборка»
Согласно исследованиям, в последние годы изменение климата наблюдается не только в Праге, но и во всей Европе. Предотвратить этот эффект и справиться с его последствиями помогает увеличение доли зеленых зон. Благодаря многолетним усилиям была озеленена территория площадью более 270 гектаров — почти столь же обширная, как лес Кунратице. Новые лесопосадки расположены в Саталице.
 
«Посадка деревьев — краеугольный камень в борьбе с засухой и изменением климата. Кроме того, жители района Саталице и его окрестностей получат новое место для прогулок на природе и отдыха», — рассказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.
 
Новая асфальтированная дорога в лесу длиной 2,5 километра предназначена для велосипедистов. Общая площадь зоны «Лес Арборка» превышает 18 гектаров. Проект был подготовлен и профинансирован Департаментом охраны окружающей среды. Из общей суммы в 11 млн крон более 75% пошло на строительство дорог. 
 
Источник: praha.eu
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экология Прага
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