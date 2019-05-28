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В «бэбибоксе» в Гавиржове нашли новорожденную девочку

В «бэбибоксе» в Гавиржове нашли новорожденную девочку

Марина Комарова 440 0
В понедельник сотрудники больницы в чешском городе Гавиржов нашли в «бэбибоксе» новорожденную девочку. Об этом рассказал основатель системы Babybox в Чехии Людвик Гесс.
Фото: Pravo
В «бэбибоксе» в Гавиржове нашли новорожденную девочку

По его словам, это первый ребенок, найденный в «бэбибоксе» в Гавиржове за пять лет с момента установки конструкции. Девочка родилась в понедельник в 6 часов вечера — об этом сообщалось в записке, оставленной вместе с ребенком. На новорожденной была, по всей видимости, одежда старшего брата: футболка, полосатая кепка, белые спортивные штанишки и фиолетовые носочки, отметил Гесс.

«Медсестра Милада была счастлива и заверила меня, что ребенок на первый взгляд здоров», — добавил он. Возможно, девочку назовут Миладой.

Первый Babybox был открыт в Чехии 1 июня 2005 года. За это время врачи нашли в «ящиках» 107 девочек и 81 мальчика.

Источник: novinky.cz

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Темы
дети Чехия
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