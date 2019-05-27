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Туристов в европейских городах стало слишком много

Туристов в европейских городах стало слишком много

Марина Комарова 690 0
Доступ в город хотят ограничить в Венеции, в Барселоне проходят митинги против туристов. Страх перед огромным количеством посетителей растет во многих странах мира, и Чехия не остается в стороне.
Туристов в европейских городах стало слишком много

«Феномен чрезмерного туризма в Чешской Республике — в основном явление сезонное, особенно в некоторых районах, таких как центр Праги или Чешский Крумлов, Адршпахские скалы», — говорит Ян Гергет, директор CzechTourism. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году в страну приехало 10,6 млн туристов, что на полмиллиона больше, чем год назад.
 
Большинство из них регулярно посещают столицу. «Каждый год туристы проводят в Праге столько же ночей, сколько и в Барселоне», — отмечает Гана Тршештикова, советник по культуре и туризму в Праге. Для сравнения: тридцать лет назад город принимал только 1 млн иностранных туристов в год. Сейчас их примерно в семь раз больше.
 
Пока в чешской столице не готовят жесткие меры в виде турникетов. Прага делает ставку на так называемые мягкие меры: продвижение нераскрученных городских районов, привлекательных мест за пределами города или попытку переключить гостей с «пивного» отдыха. «У нас есть ограничение на въезд крупных туристических автобусов в центр, где большие группы людей ограничивают движение», — говорит Тршештикова.
 
Жители Чешского Крумлова тоже жалуются на перегруженный центр, шум и увеличение трафика. Ежегодно город посещают около 2 млн человек, а знаменитый замок — 400 тысяч туристов. Администрация планирует распределить туристические визиты в течение года и отдавать приоритет гостям, которые хотят остаться в городе более чем на один день.
 
Похожая ситуация в Чешской Швейцарии. «С 2014 года число посетителей неуклонно растет, но мы пока регулируем их количество мягкими средствами», — рассказывает Томаш Салов, пресс-секретарь НП «Чешская Швейцария». Большинство туристов посещают популярные ущелья реки Каменице или Правчицки ворота. По его словам, путешественники уже начинают понимать, что больше всего накажут сами себя, если приедут в часы пик.
 
Источник: idnes.cz

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Темы
туристы Туризм Прага Чехия Европа
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