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В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил жизнь самоубийством

В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил жизнь самоубийством

Марина Комарова 62 0
В деревне Дражувки (округ Годонин) в пятницу около полудня, по данным полиции, произошли две серии выстрелов, вероятный преступник забаррикадировался в доме. Когда в дом вошла полиция, чтобы задержать подозреваемого, злоумышленник был уже мертв. До того, как забаррикадироваться, преступник застрелил заместителя мэра.
В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил жизнь самоубийством

По версии следствия, полицейский патруль прибыл в поселок, чтобы обвинить решить банальный спор между соседями. Заместитель мэра был приглашен тоже в качестве свидетеля. Однако один из присутствовавших смертельно ранил его выстрелом из пистолета и потом закрылся в доме.

Полицейское подразделение и переговорщик были вызваны на место происшествия. Но контакт со стрелком, который забаррикадировался в доме, не был установлен. Когда стражи правопорядка вошли в дом, они обнаружили предполагаемого преступника уже мертвым, предположительно, он совершил самоубийство.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
полиция Чехия убийство самоубийство
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