В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил жизнь самоубийством

По версии следствия, полицейский патруль прибыл в поселок, чтобы обвинить решить банальный спор между соседями. Заместитель мэра был приглашен тоже в качестве свидетеля. Однако один из присутствовавших смертельно ранил его выстрелом из пистолета и потом закрылся в доме.
Полицейское подразделение и переговорщик были вызваны на место происшествия. Но контакт со стрелком, который забаррикадировался в доме, не был установлен. Когда стражи правопорядка вошли в дом, они обнаружили предполагаемого преступника уже мертвым, предположительно, он совершил самоубийство.
Источник: novinky.cz