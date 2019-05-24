В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил жизнь самоубийством

В деревне Дражувки (округ Годонин) в пятницу около полудня, по данным полиции, произошли две серии выстрелов, вероятный преступник забаррикадировался в доме. Когда в дом вошла полиция, чтобы задержать подозреваемого, злоумышленник был уже мертв. До того, как забаррикадироваться, преступник застрелил заместителя мэра.

По версии следствия, полицейский патруль прибыл в поселок, чтобы обвинить решить банальный спор между соседями. Заместитель мэра был приглашен тоже в качестве свидетеля. Однако один из присутствовавших смертельно ранил его выстрелом из пистолета и потом закрылся в доме.

Полицейское подразделение и переговорщик были вызваны на место происшествия. Но контакт со стрелком, который забаррикадировался в доме, не был установлен. Когда стражи правопорядка вошли в дом, они обнаружили предполагаемого преступника уже мертвым, предположительно, он совершил самоубийство.

Источник: novinky.cz