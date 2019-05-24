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В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил с собой

В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил с собой

Марина Комарова 449 0
В деревне Дражувки (округ Годонин) в пятницу около полудня произошли две серии выстрелов, вероятный преступник забаррикадировался в доме. Когда в дом вошла полиция, чтобы задержать подозреваемого, злоумышленник уже был мертв. До того как забаррикадироваться, он застрелил заместителя мэра.
В чешском поселке Дражувки застрелили заместителя мэра, преступник покончил с собой

Полицейский патруль прибыл в поселок, чтобы решить банальный спор между соседями. Заместитель мэра был приглашен в качестве свидетеля. Однако один из присутствовавших смертельно ранил его из пистолета и затем закрылся в доме.

На место происшествия были вызваны полицейское подразделение и переговорщик, но контакт со стрелком, который забаррикадировался в доме, установить не удалось. Когда стражи правопорядка вошли внутрь, они обнаружили предполагаемого преступника мертвым. Предположительно, он совершил самоубийство.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Чехия убийство самоубийство
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