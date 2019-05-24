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На шоссе D1 образовались пробки длиной в 27 километров

На шоссе D1 образовались пробки длиной в 27 километров

Марина Комарова 284 0
Грузовик в пятницу утром частично перекрыл автомагистраль D1 в месте, где она и без того была сужена. На участке дороги на 141-м километре в направлении Брно образовались пробки протяженностью свыше 20 километров.
На шоссе D1 образовались пробки длиной в 27 километров

Из-за сломавшегося грузовика, который перекрыл движение, после 08:00 автомобили практически не двигались. Несмотря на то, что одна полоса вскоре была открыта, в этом месте скопилось огромное количество машин, сообщает Управление автомобильных дорог и автомагистралей Чешской Республики.

Сейчас грузовик уже убрали с трассы. Водители могут объехать этот участок шоссе через съезд №112 на Йиглаву. Движение в направлении съезда №119 и объезд по автодороге №602 через Велке-Мезиржичи заблокировано.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили пробки
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