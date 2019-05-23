Прага 7 объявила чрезвычайную климатическую ситуацию

Администрация Праги 7 перестанет использовать одноразовые изделия из пластмассы, изменит способ утилизации отходов и посадит новые деревья на улицах. Руководство городского округа объявило в нем чрезвычайное климатическое положение.

«Окружающая среда и климат — это большая проблема современности. Давайте не будем обманываться сегодняшним дождем и тем фактом, что в Праге 7 есть Стромовка или Летна», — сказал глава Праги 7 Ян Чижински.

Член совета Йиржи Книтл пояснил, что ратуша запретит использование одноразового пластика во время мероприятий, организуемых городским округом. Этого же администрация будет требовать от других организаторов акций. «Мы минимизируем отходы. На улицах будет по-прежнему высаживаться зелень, мы также изменим управление водными ресурсами», — сказал он. Кроме того, чиновники будут закупать больше экологически чистых транспортных средств.

При возведении новостроек администрация потребует от инвесторов создавать так называемые зеленые крыши. Это относится, например, к планируемому строительству на территории бывшего железнодорожного вокзала Бубны-Заторы.

При выборе арендаторов нежилых помещений мэрия обратит внимание на то, как те будут управлять отходами и энергией. Например, муниципальная компания Obecní dům перестанет использовать одноразовые изделия из пластика в ресторане Šlechta в Стромовке.

В Праге 7 появится штатный менеджер, отвечающий за управление энергопотреблением. В будущем энергопотребление в зданиях и учреждениях, связанных с руководством городского округа, должно упасть на один процент в год.

По словам Чижински, сегодняшнее решение совета стоит воспринимать как обращение к другим районам Праги и к городам по всей Чешской Республике. «Каждый из нас может сделать что-то для улучшения окружающей среды: не покупать ненужную упаковку, сортировать отходы или отдавать предпочтение общественному транспорту», — сказал он.

Своим нынешним решением городской совет Праги 7 отреагировал на недавние выступления ученых и студентов, которые в ряде стран провели демонстрации и призвали правительства заняться проблемой изменения климата. Например, Великобритания и Ирландия уже объявили чрезвычайную климатическую ситуацию. В Праге студенты впервые протестовали против ухудшения климатических условий в марте этого года.