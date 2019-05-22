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Продолжительность жизни в Чехии увеличилась примерно на 30 лет

Продолжительность жизни в Чехии увеличилась примерно на 30 лет

Марина Комарова 557 0
Продолжительность жизни в Чехии значительно выросла за последнее столетие. У мужчин есть шанс прожить на 29 лет дольше, чем у их предков, у женщин — на 32 года.
Продолжительность жизни в Чехии увеличилась примерно на 30 лет

В 1920 году средняя продолжительность жизни чешских мужчин составляла 47 лет, а женщин — 49,8 года, при этом в 2017 году у мужчин данный показатель достиг 76 лет, а у женщин — 81,8 года. Это следует из данных Чешского статистического управления. 

«С 1840 года продолжительность жизни постоянно увеличивается. И вряд ли стоит ожидать, что тенденция прекратится», — отметил профессор Университета Шеффилда Алан Уокер, эксперт по проблемам старения.

При этом люди во Франции, Бельгии, Испании или на Мальте живут на несколько лет (около пяти) дольше, чем в Чехии. По словам Уокера, важно не только продление жизни, но и время, которое человек проводит, не испытывая проблем со здоровьем. «Некоторые люди в Европе воспринимают свои 70 лет как 50. Они живут и работают так, как когда-то думали, что будут жить и работать в 50 лет», — сказал эксперт.

Хотя есть более активные пожилые люди, которые занимаются спортом, путешествуют, интересуются модой и окружающим миром и используют современные технологии, взгляд значительной части общества и политиков на людей старшего возраста остается неизменным. С негативным отношением к старости как к бремени, по мнению Уокера, связано то, что большая часть денег на здравоохранение направляется не на профилактические программы, а на решение возникших проблем и лечение заболеваний. Половина людей старше 65 лет страдают по крайней мере одной хронической болезнью.

Источник: ceskenoviny.cz

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