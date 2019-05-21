Вор обчистил общественный туалет в Чехии

Полицейские Южной Чехии разыскивают человека, который подозревается в ограблении автоматов для оплаты общественного туалета в городе Весели-над-Лужнице. По данным полиции, злоумышленник получил всего несколько десятков крон, однако ему грозит два года тюрьмы за кражу со взломом.

Преступник решил обчистить туалет, который находится в центре города на парковке за почтой. Кабинки туалета открываются после того, как монета будет вставлена в автомат. Эти автоматы и стали целью злоумышленника.

«В результате вор получил несколько десятков крон, однако своими действиями он нанес ущерб в несколько тысяч. Преступнику грозит тюремное заключение сроком до двух лет», — заявил пресс-секретарь полиции Мирослав Доубек.

Стражи порядка призвали возможных свидетелей происшествия описать внешность преступника. По словам представителя полиции, это не единственный случай в регионе.