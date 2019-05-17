Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.76
USD
23.08
RUB
0.36
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
01n 13 °C
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

Марина Комарова 442 0
Два самолета Smartwings столкнулись 17 мая в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: Pavel Jaňurek
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

«При рулении по дорожкам один из самолетов крылом задел крыло второго воздушного судна. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничено», — рассказал пресс-секретарь аэропорта Роман Пацвон.

По его словам, в обоих самолетах находились пассажиры, которым теперь придется вернуться в терминал. Пожарная команда аэропорта и спасатели приехали на место происшествия, как это принято при любом инциденте.

Пожарные помогли доставить самолеты обратно к зданию аэропорта. Согласно информации Planes.cz, лайнер компании Smartwings OK-TVW, направлявшийся на Мадейру, столкнулся с воздушным судном N277EA той же компании, которое направлялось в Египет.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
самолёт Прага аэропорт Прага
Читайте
по теме 
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов после авиакатастрофы Superjet 100
10.05.2019 12:23 Общество
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов после авиакатастрофы Superjet 100
1025 0
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
06.05.2019 07:58 Общество
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
1395 0
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
29.04.2019 18:54 Экономика
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
2350 0
Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов
28.04.2019 11:52 Экономика
Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов
2679 0
Последние новости:
17
мая
Прага тестирует новые электронные табло на остановках общественного транспорта
17.05.2019 12:41 Общество
Прага тестирует новые электронные табло на остановках общественного транспорта
450 0
Чехию ждут теплые выходные
17.05.2019 10:14 Общество
Чехию ждут теплые выходные
493 0
Ремонт исторических танков после трагического ДТП обойдется в 3 млн крон
17.05.2019 09:13 Общество
Ремонт исторических танков после трагического ДТП обойдется в 3 млн крон
370 0
16
мая
Количество браков в Чехии растет, однако половина из них заканчивается разводом
16.05.2019 16:43 Общество
Количество браков в Чехии растет, однако половина из них заканчивается разводом
529 0
Пражская «Люцерна» откроет для посетителей террасу на крыше
16.05.2019 13:47 Культура
Пражская «Люцерна» откроет для посетителей террасу на крыше
640 0
Шопинг в стиле рок: пражский аутлет POP Airport раздает 1000 билетов на Muse
16.05.2019 15:10 Пресс-релизы
Шопинг в стиле рок: пражский аутлет POP Airport раздает 1000 билетов на Muse
617 0
В Праге 8 июня пройдет Ночь музеев
16.05.2019 10:44 Культура
В Праге 8 июня пройдет Ночь музеев
454 0
Прага получила разрешение на строительство нового пешеходного моста в районе Троя
16.05.2019 10:07 Общество
Прага получила разрешение на строительство нового пешеходного моста в районе Троя
479 0
15
мая
Чехия вошла в топ-5 стран, которые выдают в Москве больше всего шенгенских виз
15.05.2019 18:02 Общество
Чехия вошла в топ-5 стран, которые выдают в Москве больше всего шенгенских виз
1103 0
Ученые сообщили о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере
15.05.2019 14:17 Общество
Ученые сообщили о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере
747 0


Мобильная версия