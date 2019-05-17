Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

Два самолета Smartwings столкнулись 17 мая в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Pavel Jaňurek

«При рулении по дорожкам один из самолетов крылом задел крыло второго воздушного судна. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничено», — рассказал пресс-секретарь аэропорта Роман Пацвон.

По его словам, в обоих самолетах находились пассажиры, которым теперь придется вернуться в терминал. Пожарная команда аэропорта и спасатели приехали на место происшествия, как это принято при любом инциденте.

Пожарные помогли доставить самолеты обратно к зданию аэропорта. Согласно информации Planes.cz, лайнер компании Smartwings OK-TVW, направлявшийся на Мадейру, столкнулся с воздушным судном N277EA той же компании, которое направлялось в Египет.

Источник: novinky.cz