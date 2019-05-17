Прага тестирует новые электронные табло на остановках общественного транспорта

Транспортное предприятие Праги разместило на трамвайной остановке Nádraží Vysočany первое табло, на котором расписание отображается с помощью электронных чернил.

Благодаря технологии e-ink (знакомой по электронным книгам) пассажиры смогут увеличивать шрифт при просмотре расписания и перелистывать страницы. Данные на таких табло диспетчеры смогут изменять удаленно: не придется распечатывать изменения в расписании на бумаге и развешивать на остановках.

«Это пилотный проект по тестированию работы данной технологии в метеорологических условиях Праги», — рассказала пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова, добавив, что тест, вероятно, продлится до конца года.

Табло оснащено голосовой информацией для слепых и слабовидящих. По словам представителей компании Xanthus, создавшей новинку, устройство продолжит работать даже в случае кратковременного отключения электроэнергии, поскольку последняя сохраненная информация останется на дисплее.

Источник: idnes.cz