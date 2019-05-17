Прага тестирует электронные табло на остановках общественного транспорта

Транспортное предприятие Праги установило на трамвайной остановке Nádraží Vysočany первое табло, на котором расписание отображается с помощью электронных чернил.

Благодаря технологии e-ink (по аналогии с электронными книгами) пассажиры смогут увеличивать шрифт при просмотре расписания и перелистывать страницы. Данные на таких табло диспетчеры смогут изменять удаленно и не придется распечатывать изменения в расписании на бумаге и обновлять их на остановках.

«Это пилотный проект по тестированию работы этой технологии в метеорологических условиях Праги», - сказала пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова, добавив, что тест, вероятно, продлится до конца года.

Табло оснащено голосовой информацией для слепых. По словам представителей разработчика табло – компании Xanthus, оно будет работать даже в случае кратковременного отключения электроэнергии, поскольку последняя сохраненная информация останется на дисплее.

Источник: idnes.cz