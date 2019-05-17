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Чехию ждут теплые выходные

Чехию ждут теплые выходные

Марина Комарова 184 0
После нетипично холодных дней на выходных в Чехии будет тепло и солнечно, в воскресенье температура воздуха достигнет +25°C.
Фото: Ilona Kolářová
Чехию ждут теплые выходные

В пятницу после дождливого четверга столбик термометра поднимется до +20 градусов Цельсия. Облака и туман рассеются, впервые за последние несколько дней выглянет солнце. Осадков также не ожидается.

В субботу температура воздуха превысит 20 градусов тепла, будет солнечно, без осадков. В воскресенье местами могут быть дожди или грозы, но станет даже теплее, чем в субботу, около +25°C. После теплых выходных придет небольшое похолодание, в начале недели ожидается дождливая погода.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
погода Чехия
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