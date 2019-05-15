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Чехия вошла в топ-5 стран, которые выдают в Москве больше всего шенгенских виз

Чехия вошла в топ-5 стран, которые выдают в Москве больше всего шенгенских виз

Марина Комарова 613 0
Популярность московских визовых центров Испании, Франции и Чехии, где перед сезоном отмечается наплыв заявителей, подтверждается статистикой обращений за 2018 год: эти страны вошли в топ-5 по количеству оформленных «шенгенов».
Чехия вошла в топ-5 стран, которые выдают в Москве больше всего шенгенских виз
По данным визовой статистики ЕС, в 2018 году больше всех шенгенских виз в Москве оформило консульство Испании (477 319 штук), при этом 92% из них были многократными. Доля отказов составила всего 1,3%. На втором месте в Москве с показателем 454 474 визы — генеральное консульство Италии: здесь доля отказов составляет 1,8%, при этом почти 98% оформленных въездных документов являются многократными. На третьем месте по количеству выданных россиянам шенгенских виз — французское консульство (366 033 штуки, 2,3% отказов). В отличие от испанцев и итальянцев, французские дипломаты не столь щедры на мультивизы: только каждый второй «шенген» (52% от общего числа), оформленный в 2018 году, был многократным. При этом процент отказов выше, чем у дипмиссий Испании и Италии (2,3%).
 
На четвертом месте по числу оформляемых шенгенских виз в российской столице — генеральное консульство Греции: за минувший год оно выдало 346 332 визы, доля отказов составила 1,2%, мультивиз — почти 90%.
 
Замыкает же пятерку самых активных по выдаче «шенгенов» в Москве Чехия. Дипмиссия Чешской Республики в 2018 году оформила россиянам 207 360 виз, из которых 47% были с пометкой «мульти». Доля отказов составила 1,13%.
 
В топ-10 по количеству выданных в прошлом году в российской столице виз также вошли Германия (193 097), Финляндия (71 375), Латвия (56 621), Венгрия (47 113) и Эстония (39 926).
 
Меньше всего въездных документов жителям столичного региона в 2018 году выдали Исландия (1987), Люксембург (2813) и Словакия (7296).
 
Топ-5 по отказам в визе сформировали генконсульства Норвегии (17,85% отказов), Бельгии (3,35%), Германии (3,32%), Нидерландов (2,9%) и Польши (2,5%). Наименее щедры на мультивизы в Москве представительства Нидерландов (3% от всего количества), Мальты (17%), Чехии (47,2%), Дании (48%) и Венгрии (около 50%).
 
Как сообщал ранее «Вестник АТОР», в 2018 году россиянам было выдано 3 631 318 шенгенских виз.
 
 Источник: АТОР
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Темы
визовый центр визы Россия Чехия Европа туристы Туризм
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