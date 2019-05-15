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Жизни упавшей с балкона на курорте в Чехии Екатерины Бобковой ничего не угрожает

Жизни упавшей с балкона на курорте в Чехии Екатерины Бобковой ничего не угрожает

Марина Комарова 1058 0
Россиянка, упавшая в ночь на субботу с балкона четвертого этажа одного из отелей чешского горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин, находится в тяжелом состоянии, но угрозы для ее жизни больше нет.
Жизни упавшей с балкона на курорте в Чехии Екатерины Бобковой ничего не угрожает

Об этом сообщил во вторник журналистам Якуб Сохор, представитель дирекции Факультетской больницы города Градец-Кралове, где находится Бобкова.

«Пациентка госпитализирована в одну из клиник, входящих в состав Факультетской больницы Градца-Кралове, — отметил он. — Ее состояние медики оценивают как тяжелое, но угрозы для жизни нет. Она еще какое-то время проведет в больнице».

По версии следствия, Бобкова упала с балкона отеля по собственной неосторожности, когда ночью вышла покурить. Свидетелей инцидента нет, и полиция ждет показаний от пострадавшей. Девушка сможет их дать, когда ее состояние улучшится.

Екатерина Бобкова — один из главных свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она была в компании спортсменов в кафе, когда возник конфликт с руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. 

Как сообщает РБК, 8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор участникам конфликта в кафе и еще одной драки. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл получили по полтора года общего режима. Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева суд приговорил к 1 году и 5 месяцам. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаеву предстоит отбыть в колонии 6,5 месяца, а Кокорину — 7,5 месяца. Также 1 год и 5 месяцев колонии получил футболист любительской лиги Александр Протасовицкий. Всех четверых арестовали в октябре 2018 года после того, как они избили в Москве водителя Виталия Соловчука и подрались в кафе с чиновниками.

Источник: ТАСС

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Чехия Россия футбол полиция Больницы
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