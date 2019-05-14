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Птенцы орлана-белохвоста погибли из-за срубленного дерева

Птенцы орлана-белохвоста погибли из-за срубленного дерева

Марина Комарова 486 0
Неизвестный преступник в Чехии срубил дерево, в результате два птенца орлана-белохвоста выпали из гнезда с большой высоты и погибли. Агентство по охране окружающей среды уже подало жалобу: это не первый случай убийства редких хищников в республике.
Фото: Profimedia
Птенцы орлана-белохвоста погибли из-за срубленного дерева
«Кто-то срубил именно это единственное дерево, где находились птенцы», — рассказала Клара Глубоцка из Чешского орнитологического общества.
 
Орлан-белохвост, находящийся под угрозой исчезновения, — крупнейшая хищная птица в Чехии. Кроме человека, у него нет врагов в природе.
 
Ранее защитники природы также зафиксировали случаи отравления птиц ядовитым веществом карбофураном на Высочине, после чего те умирали в течение длительного времени при болезненных судорогах.
 
«С начала января до конца апреля погибло 12 орлов. В девяти случаях анализ показал отравление карбофураном, который запрещен на всей территории Европейского союза с 2008 года», — отмечает Глубоцка.
 
В прошлом году браконьеры убили 54 птицы, в том числе 43 хищных, включая 6 орланов. В этом году за первые четыре месяца защитники природы уже зарегистрировали 45 убитых птиц, из которых 29 были хищниками.
 
Случаи отравления животных происходят по всей стране.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Министерство окружающей среды Чехия животные
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