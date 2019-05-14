Чехи стали чаще посещать экзотические страны

Чехи любят путешествовать: в прошлом году они совершили более пяти миллионов поездок за рубеж. Экзотические и более отдаленные туристические направления становятся все более популярными по сравнению с традиционными маршрутами по Европе.

В 2018 году чехи совершили на 2% больше поездок за границу на период более четырех дней по сравнению с 2017-м. Таким образом, число подобных путешествий выросло на 110 тысяч, сообщает UniCredit Bank.

А где чехи планируют отдыхать в этом году? Как показывают данные туристических агентств, большинство жителей республики поедут в Турцию и Грецию. Интерес к этим двум направлениям подтвердил Ян Бездек из турагентства Fischer: «В этом году Турция является самым быстрорастущим направлением. Остальным странам трудно конкурировать с ней по соотношению цены и качества, поэтому наряду с Грецией Турция будет самым желанным местом для отдыха на море».

По словам аналитиков, отдых в странах южной Европы, в том числе в Хорватии, а также в Австрии и Франции в этом году немного подешевеет, на несколько десятых процента. «Напротив, в этом году отдых для чешских туристов подорожает в Словакии, Болгарии и Венгрии», — рассказал аналитик UniCredit Bank Патрик Розумберский, отметив, что значительнее всего, на 17,3%, дорожает Египет из-за одновременной инфляции и роста местной валюты.

Турция стала самой доступной среди 11 государств, наиболее популярных у чехов, сменив давнего лидера — Болгарию (сейчас занимает второе место). Туристы, которых привлекает экзотика и которые готовы переплачивать за авиабилеты, могут отправиться на индонезийские острова, а также в Таиланд.

Источник: novinky.cz