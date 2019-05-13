В Пардубице расследуют насильственную смерть ребенка

Криминалисты в городе Пардубице выясняют обстоятельства насильственной смерти несовершеннолетнего. По данным полиции, он погиб в ночь на понедельник. В рамках расследования задержан 40-летний мужчина, который может быть причастен к смерти ребенка.

«В доме был найден мертвым ребенок в возрасте до десяти лет. Почти сразу стало ясно, что это насильственная смерть. В связи с этим задержан 40-летний мужчина», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

По ее словам, задержанному пока не предъявлено обвинение. Расследование только начинается, и полиция не предоставляет какую-либо дополнительную информацию.

Источник: novinky.cz