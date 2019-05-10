Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.74
USD
22.91
RUB
0.35
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
Прогноз погоды: в субботу будет дождливо, в воскресенье резко похолодает

Прогноз погоды: в субботу будет дождливо, в воскресенье резко похолодает

Марина Комарова 351 0
В субботу в Чехии будет относительно тепло, воздух прогреется до +18°C. В некоторых районах республики пройдут дожди.
Прогноз погоды: в субботу будет дождливо, в воскресенье резко похолодает
Осадки ожидаются в основном в субботу в течение дня. В воскресенье Чехию ожидает резкое похолодание: дневные температуры будут составлять не выше 13 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до нуля.
 
В понедельник погода особенно не изменится. Будет облачно, местами дожди. Температура воздуха ночью составит от 3 до 7 градусов тепла, а днем — около +12°C. Кроме того, как и в воскресенье, в понедельник ожидается сильный ветер, достигающий 15 м/с.
 
Во вторник немного потеплеет: температура воздуха поднимется до +12...+16°C. К среде синоптики обещают теплую весеннюю погоду и 18 градусов выше нуля.
 
Источник: eurozpravy.cz
Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
07.05.2019 18:14 Экономика
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
914 0
Погода в выходные дни: снег и мороз возвращаются
03.05.2019 10:00 Общество
Погода в выходные дни: снег и мороз возвращаются
2057 0
На выходных в Чехии будет холодно
26.04.2019 11:12 Общество
На выходных в Чехии будет холодно
1575 0
На Пасху в Чехии будет тепло и солнечно
18.04.2019 14:05 Общество
На Пасху в Чехии будет тепло и солнечно
1224 0
Последние новости:
10
мая
Количество туристов в Чехии в первом квартале 2019 года снова увеличилось
10.05.2019 13:19 Экономика
Количество туристов в Чехии в первом квартале 2019 года снова увеличилось
655 0
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов после авиакатастрофы Superjet 100
10.05.2019 12:23 Общество
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов после авиакатастрофы Superjet 100
399 0
Таможенники конфисковали в Праге поддельную брендовую обувь стоимостью 800 тысяч крон
10.05.2019 10:26 Общество
Таможенники конфисковали в Праге поддельную брендовую обувь стоимостью 800 тысяч крон
1381 0
На рынке SAPA ветеринары обнаружили мясо с плесенью
10.05.2019 09:11 Экономика
На рынке SAPA ветеринары обнаружили мясо с плесенью
523 0
09
мая
Милош Земан поздравил россиян с Днем Победы
09.05.2019 16:43 Общество
Милош Земан поздравил россиян с Днем Победы
591 0
На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве
09.05.2019 14:09 Экономика
На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве
567 0
Таможенники нашли шкуру волка у пассажира в Карловых Варах
09.05.2019 11:23 Общество
Таможенники нашли шкуру волка у пассажира в Карловых Варах
797 0
В чешской столице вновь пройдет фестиваль Open House Praha
09.05.2019 10:21 Культура
В чешской столице вновь пройдет фестиваль Open House Praha
1020 0
Введение автобусных остановок по требованию откладывается
09.05.2019 08:21 Экономика
Введение автобусных остановок по требованию откладывается
853 0
07
мая
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
07.05.2019 18:14 Экономика
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
914 0


Мобильная версия