«Аэрофлот» отменил ряд рейсов после авиакатастрофы Superjet 100

Речь о десяти рейсах российского авиаперевозчика, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100.

Так, в среду, 8 мая, «Аэрофлот» отменил пять рейсов, один из которых был международным (Гетеборг, Швеция). Авиакомпания не комментирует это решение. Во вторник на три часа был задержан рейс из Москвы в Ригу после того, как один из пассажиров сообщил о запахе дыма в салоне. Затем пассажиры потребовали поменять самолет, однако проверка не выявила никаких дефектов.

Как уже сообщал 420on.cz, самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года совершил жесткую посадку в Шереметьево и загорелся. На борту авиалайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, застрахована в «АльфаСтраховании» и «СОГАЗе». Они уже начали производить выплаты пострадавшим.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.

По сообщению Reuters, на следующий день после аварии министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что не видит причин, по которым российские власти должны запретить использование самолетов Superjet 100. Тем не менее почти 180 тысяч россиян подписали онлайн-петиции, требуя, чтобы Superjet 100 не были допущены к авиарейсам до окончания расследования причин авиакатастрофы.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz