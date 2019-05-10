Таможенники конфисковали в Праге поддельную брендовую обувь стоимостью 800 тыс. крон

Подделки спортивной обуви были обнаружены таможенниками в одном из элитных магазинов в центре города, расположенном на улице На Пршикопе. Была конфиксована 21 пара обуви, оригиналы которой обошлись бы в 800 тыс. крон.

«Это были очень успешные имитации. Редко когда такие подделки продаются в элитных магазинах», - сказала Ивана Куркова, пресс-секретарь пражской Таможенной службы.

Магазин предлагал поддельные лимитированные ботинки Nike, одна пара которых продавалась за десятки тысяч крон. Владелец магазина якобы не знала, что это были подделки. Теперь таможенникам предстоит выяснить, где была куплена и изготовлена обувь.

Во время проверки также присутствовал представитель владельца товарного знака, который подтвердил, что это действительно подделка. В случае продажи конфискованной обуви владельцу марки был бы нанесен ущерб на 800 000 крон.

Подобные случаи происходили и ранее. Например, в 2014 году Чешская торговая инспекция обнаружила почти 300 поддельных брендов одежды, таких как Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, A & F или Giorgio Armani. Причем цена подделок существенно не отличалась от цены оригиналов.

Источник: prazskyden.cz