Милош Земан поздравил россиян с Днем Победы

9 мая в Посольстве Российской Федерации в Чешской Республике состоялся праздничный прием в честь Дня Победы, в котором приняли участие ветераны, президент Чехии Милош Земан, послы зарубежных стран, главы политических и общественных организаций, пресса, бывший президент республики Вацлав Клаус, а также спикер национального собрания и члены дипкорпуса.

Глава Чехии обратился к присутствующим с тожественной речью, в которой поздравил россиян с Днем Победы и предупредил об опасности попыток переписать историю. «Я приехал сюда, чтобы глубоко поклониться памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии. Кто забывает прошлое, тот осужден вновь его пережить», — сказал президент.

Милош Земан напомнил, что нацистская Германия была основана на принципе расовой ненависти, и предупредил, что ненависть осталась и в наше время, пусть и в другой форме — религиозной нетерпимости.

«Нам нужно бороться с исламским терроризмом. […] Это и есть история, которая может повториться. Если мы не сможем остановить исламский терроризм, то жертв может быть столько, сколько потребовалось для победы над гитлеровской Германией», — заявил президент Чешской Республики, указав, что новый центр международного терроризма может возникнуть в Афганистане.

Посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский в свою очередь отметил, что «прочной основой российско-чешских отношений стало боевое братство, родившееся между народами в годы Второй мировой войны, когда чехи и словаки вместе с советскими воинами мужественно сражались с общим врагом» и что это помогло преодолеть «непростые этапы совместной истории послевоенного периода».

В завершение официальной части мероприятия ее участники выпили по традиционной рюмке за Победу. Также в посольстве в этот день состоялась выставка фотопортретов ветеранов, выступил детский музыкальный коллектив, работала фронтовая кухня.