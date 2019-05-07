Двенадцать сбежавших бизонов пока не удалось поймать

Двенадцать из восьмидесяти бизонов, сбежавших с фермы в чешской деревне Рожнов в середине апреля, все еще находятся в лесах Южной Чехии. Об этом заявил мэр города Чески-Рудолец Лудек Плоцар.

Фото: Tomáš Reiner, Novinky

В настоящее время полиция проверяет, достаточно ли владелец бизонов укрепил забор. За нарушение правил безопасности фермеру грозит штраф в 50 тысяч крон.

Дополнительный штраф может выписать и муниципальное управление. «Это будет зависеть от того, причинят ли бизоны ущерб», — пояснила пресс-секретарь местной полиции Гана Миллерова.

«Владелец фермы с нами не общается. Мы обратили внимание на возможную опасность сразу после того, как бизоны сбежали», — добавил Плоцар.

Как рассказал заместитель директора зоопарка «Ограда» Владимир Кёссл, в дикой природе американский бизон может быть опасен для людей. «Я бы точно не советовал подходить к нему», — сказал Кёссл. Увидев животное, следует немедленно вызвать полицию и обратиться к фермерам.

На ферме в Рожнове содержатся десятки бизонов. Здесь также есть гостевой дом, ресторан и оздоровительный центр.

Источник: novinky.cz