Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.71
USD
22.96
RUB
0.35
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы

Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы

Марина Комарова 170 0
Кузов автомобиля не защищает от выхлопных газов. Исследования показали, что водители вдыхают больше загрязняющих веществ, чем велосипедисты или пешеходы. Общественный транспорт, особенно метро, также менее вреден.
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы

Об этом рассказал Михал Войтишек из Чешского технического университета, где сравнили уровень вредных выбросов в городе для тех, кто ездит на автомобиле, общественном транспорте или ходит пешком.

«Многие ошибочно полагают, что они более защищены от вредных веществ в автомобиле, чем если бы путешествовали по городу без него», — рассказал координатор проекта Лукаш Эршил, добавив, что в действительности все наоборот.

Так, для пешеходов и тех, кто ездит на метро, уровень загрязнения составлял в среднем 27 600 вредных частиц на кубический сантиметр, в то время как для водителей этот показатель был равен 51 600.

По словам Войтишека, при движении по городу стоит выбирать маршрут вдали от оживленных улиц. Хуже, чем в метро, ситуация в автобусе и трамвае, поскольку они ездят по тем же дорогам, что и автомобили. 

Заместитель мэра по вопросам транспорта Адам Шейнхерр заявил, что город планирует приобрести общественный транспорт с минимальными выбросами и запустить его в районах с интенсивным движением. Войтишек подтвердил, что, согласно его измерениям, у новых пражских автобусов уровень выбросов значительно ниже, чем у легковых авто.

Прага — второй наиболее загрязненный город в стране после Остравы. Вреднее всего для здоровья микроскопические частицы, которые не видны глазу: по словам Войтишека, человеческий организм не может защититься от них. Частицы попадают в кровь и могут привести к раку, сердечно-сосудистым или неврологическим заболеваниям. 

Новое руководство чешской столицы обозначило задачу по улучшению качества воздуха в качестве одной из приоритетных. Например, мэрия Праги планирует запретить или обложить сборами въезд в центр города автомобилей с высоким уровнем выбросов. Кроме того, рассматривается вопрос об отмене платы за проезд в общественном транспорте во время смога.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
автобусы Автомобили Прага метро экология
Читайте
по теме 
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
06.05.2019 10:39 Экономика
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
386 0
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
29.04.2019 09:21 Экономика
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
1227 0
Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию
15.04.2019 08:30 Экономика
Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию
2916 0
В Чехии автобус с детьми врезался в дерево
11.03.2019 19:37 Общество
В Чехии автобус с детьми врезался в дерево
1351 0
Последние новости:
06
мая
День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД
06.05.2019 12:27 Культура
День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД
184 0
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
06.05.2019 10:39 Экономика
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
386 0
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
06.05.2019 07:58 Общество
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
716 0
05
мая
Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли
05.05.2019 09:47 Общество
Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли
1924 0
03
мая
Либерецкий зоопарк напечатает собственные евро
03.05.2019 16:26 Общество
Либерецкий зоопарк напечатает собственные евро
577 0
Иностранца не пустили в туалет в ресторане, и он напугал всех криком «Аллаху Акбар!»
03.05.2019 15:30 Общество
Иностранца не пустили в туалет в ресторане, и он напугал всех криком «Аллаху Акбар!»
1839 0
Сенат Чехии предлагает отменить налог на покупку недвижимости
03.05.2019 12:16 Экономика
Сенат Чехии предлагает отменить налог на покупку недвижимости
2014 0
Погода в выходные дни: снег и мороз возвращаются
03.05.2019 10:00 Общество
Погода в выходные дни: снег и мороз возвращаются
1754 0
Чешский национальный банк повысил процентные ставки
03.05.2019 08:28 Экономика
Чешский национальный банк повысил процентные ставки
893 0
02
мая
На кольцевой автодороге в Праге загорелся автобус с заключенными
02.05.2019 14:09 Общество
На кольцевой автодороге в Праге загорелся автобус с заключенными
2616 0


Мобильная версия