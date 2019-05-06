Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы

Кузов автомобиля не защищает от выхлопных газов. Исследования показали, что водители вдыхают больше загрязняющих веществ, чем велосипедисты или пешеходы. Общественный транспорт, особенно метро, также менее вреден.

Об этом рассказал Михал Войтишек из Чешского технического университета, где сравнили уровень вредных выбросов в городе для тех, кто ездит на автомобиле, общественном транспорте или ходит пешком.

«Многие ошибочно полагают, что они более защищены от вредных веществ в автомобиле, чем если бы путешествовали по городу без него», — рассказал координатор проекта Лукаш Эршил, добавив, что в действительности все наоборот.

Так, для пешеходов и тех, кто ездит на метро, уровень загрязнения составлял в среднем 27 600 вредных частиц на кубический сантиметр, в то время как для водителей этот показатель был равен 51 600.

По словам Войтишека, при движении по городу стоит выбирать маршрут вдали от оживленных улиц. Хуже, чем в метро, ситуация в автобусе и трамвае, поскольку они ездят по тем же дорогам, что и автомобили.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Адам Шейнхерр заявил, что город планирует приобрести общественный транспорт с минимальными выбросами и запустить его в районах с интенсивным движением. Войтишек подтвердил, что, согласно его измерениям, у новых пражских автобусов уровень выбросов значительно ниже, чем у легковых авто.

Прага — второй наиболее загрязненный город в стране после Остравы. Вреднее всего для здоровья микроскопические частицы, которые не видны глазу: по словам Войтишека, человеческий организм не может защититься от них. Частицы попадают в кровь и могут привести к раку, сердечно-сосудистым или неврологическим заболеваниям.

Новое руководство чешской столицы обозначило задачу по улучшению качества воздуха в качестве одной из приоритетных. Например, мэрия Праги планирует запретить или обложить сборами въезд в центр города автомобилей с высоким уровнем выбросов. Кроме того, рассматривается вопрос об отмене платы за проезд в общественном транспорте во время смога.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz