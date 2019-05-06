Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы

Об этом рассказал Михал Войтишек из Чешского технического университета, где сравнили уровень вредных выбросов в городе для тех, кто ездит на автомобиле, общественном транспорте или ходит пешком.
«Многие ошибочно полагают, что они более защищены от вредных веществ в автомобиле, чем если бы путешествовали по городу без него», — рассказал координатор проекта Лукаш Эршил, добавив, что в действительности все наоборот.
Так, для пешеходов и тех, кто ездит на метро, уровень загрязнения составлял в среднем 27 600 вредных частиц на кубический сантиметр, в то время как для водителей этот показатель был равен 51 600.
По словам Войтишека, при движении по городу стоит выбирать маршрут вдали от оживленных улиц. Хуже, чем в метро, ситуация в автобусе и трамвае, поскольку они ездят по тем же дорогам, что и автомобили.
Заместитель мэра по вопросам транспорта Адам Шейнхерр заявил, что город планирует приобрести общественный транспорт с минимальными выбросами и запустить его в районах с интенсивным движением. Войтишек подтвердил, что, согласно его измерениям, у новых пражских автобусов уровень выбросов значительно ниже, чем у легковых авто.
Прага — второй наиболее загрязненный город в стране после Остравы. Вреднее всего для здоровья микроскопические частицы, которые не видны глазу: по словам Войтишека, человеческий организм не может защититься от них. Частицы попадают в кровь и могут привести к раку, сердечно-сосудистым или неврологическим заболеваниям.
Новое руководство чешской столицы обозначило задачу по улучшению качества воздуха в качестве одной из приоритетных. Например, мэрия Праги планирует запретить или обложить сборами въезд в центр города автомобилей с высоким уровнем выбросов. Кроме того, рассматривается вопрос об отмене платы за проезд в общественном транспорте во время смога.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz