Либерецкий зоопарк напечатает собственные евро

Ноль евро - такая номинальная стоимость будет присвоена специальным сувенирным банкнотам, которые будут выпущены в конце мая старейшим в Чешской республике Либерецким зоопарком.

Банкноты в честь 115-летнего юбилея зоопарка будут напечатаны французской типографией, которая также печатает настоящие евро.

Зоопарк выпустит в общей сложности 5 000 банкнот евро. Каждой будет присвоен оригинальный серийный номер и элементы защиты, которые есть и у подлинных банкнот. «Основным визуальным мотивом станут животные нашего зоопарка - слон, такин и стервятник», - сказала Марта Досталова, руководитель отдела маркетинга Либерецкого зоопарка.

«Слоны живут в нашем зоопарке более 60 лет, первыми в Европе мы начали разводить такинов и мы регулярно выпускаем грифов в дикую природу», - добавила она.

Зоопарк ожидает, что коллекционеры проявят огромный интерес к покупке банкнот. «И нет ничего необычного в том, что банкноты обычно бывают распроданы в течение нескольких часов после начала продаж», - сказала пресс-секретарь зоопарка Барбара Тесаржова.

«ЗооЕвро» поступят в продажу 27 мая, стоимость будет составлять 80 крон за штуку. Каждый посетитель зоопарка сможет приобрести не более пяти банкнот при предъявлении билета в зоопарк.