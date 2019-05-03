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Либерецкий зоопарк напечатает собственные евро

Либерецкий зоопарк напечатает собственные евро

Марина Комарова 94 0
Ноль евро - такая номинальная стоимость будет присвоена специальным сувенирным банкнотам, которые будут выпущены в конце мая старейшим в Чешской республике Либерецким зоопарком.
Либерецкий зоопарк напечатает собственные евро
Банкноты в честь 115-летнего юбилея зоопарка будут напечатаны французской типографией, которая также печатает настоящие евро. 
 
Зоопарк выпустит в общей сложности 5 000 банкнот евро. Каждой будет присвоен оригинальный серийный номер и элементы защиты, которые есть и у подлинных банкнот. «Основным визуальным мотивом станут животные нашего зоопарка - слон, такин и стервятник», - сказала Марта Досталова, руководитель отдела маркетинга Либерецкого зоопарка.
 
«Слоны живут в нашем зоопарке более 60 лет, первыми в Европе мы начали разводить такинов и мы регулярно выпускаем грифов в дикую природу», - добавила она.
 
Зоопарк ожидает, что коллекционеры проявят огромный интерес к покупке банкнот. «И нет ничего необычного в том, что банкноты обычно бывают распроданы в течение нескольких часов после начала продаж», - сказала пресс-секретарь зоопарка Барбара Тесаржова.
 
«ЗооЕвро» поступят в продажу 27 мая, стоимость будет составлять 80 крон за штуку. Каждый посетитель зоопарка сможет приобрести не более пяти банкнот при предъявлении билета в зоопарк.
 
Источник: novinky.cz
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зоопарк Евро Либерец
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