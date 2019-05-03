Погода в выходные дни: снег и мороз возвращаются

В предстоящие выходные в Чехии будут дожди, а в горах выпадет снег. Температура воздуха ночью опустится ниже нуля. Холодная погода ожидает республику и на следующей неделе.

В пятницу температура воздуха днем не превысит +10...+14 градусов Цельсия, будет облачно и пройдут дожди. Ночью ожидается 6-8 градусов тепла. В субботу будет облачно, в большинстве районов Чехии — дождливо, а в горах синоптики обещают снег. Самые низкие ночные температуры составят +3...+7°С, днем температура воздуха повысится до +8-....+12°C.

В воскресенье будет облачно и сильный дождь. Ночью температура упадет до 0°C, а днем будет не более +6...+10°C.

В понедельник облачность сохранится, однако вечером осадки прекратятся, а облачность уменьшится. Самые высокие дневные температуры составят +8-....+12°C. Примерно такая же погода ожидается в течение всей следующей недели.

Источник: eurozpravy.cz