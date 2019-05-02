Прага признана лучшим городом для студентов

Портал по поиску временной работы AppJobs проанализировал города по пяти ключевым для учащихся факторам. Первое место в мировом рейтинге лучших городов для жизни студентов заняла Прага, второе — Москва.

Составители рейтинга учитывали общее число университетов, среднюю стоимость аренды квартиры, количество рабочих мест c неполной занятостью, число концертов и стоимость пинты пива в 30 городах.

По данным AppJobs, средняя стоимость аренды квартиры в Праге составляет 569 фунтов стерлингов (примерно 657 евро). Стоимость съемного жилья в Москве значительно дороже — 796 фунтов стерлингов в месяц (почти 918 евро). Пинта пива в чешской столице тоже оказалась дешевле (кружка пива здесь обойдется в среднем в 1,4 евро).

В десятку городов-лидеров также вошли Берлин, Пекин, Монреаль, Тайбэй, Манчестер, Токио, Вена и Сеул. Самым «плохим» городом для студентов оказался Гонконг: пиво здесь стоит почти 7 евро за кружку, а аренда квартиры обойдется в 2 192 евро в месяц.

Источник: appjobs.com