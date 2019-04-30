В Праге откроют самый большой пивной ресторан

Трехэтажный пивной ресторан, рассчитанный как минимум на 500 мест, будет открыт в здании дворца Шпорка возле вокзала Масарика.

На протяжении многих лет здесь находилось представительство Anglobank. Инвесторы рассчитывают, что туристов привлекут отличное пиво и необычная, красивая обстановка. Проект финансирует группа Hospodska (Пльзень), основатели которой имеют десятилетний опыт работы в компании Plzeňský Prazdroj. Затраты на строительство ресторана и оборудование превысят 100 млн крон, а открыть его планируется в сентябре. Как будет называться новое заведение, пока неясно.

«Двадцать лет назад концепция оригинальных пабов, таких как Kolkovna, изменила культуру пива. Мы считаем, что этот проект может продвинуть чешские рестораны немного дальше», - говорит один из руководителей компании Hospodska Любош Кастнер.

Весь проект разрабатывается в сотрудничестве с девелоперской группой Sebre, которая реконструировала дворец Шпорка и недавно продала его страховой группе Generali.