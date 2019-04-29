Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.67
USD
22.96
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
10n 8 °C
Прага запретит использование пластиковой посуды на фестивалях

Прага запретит использование пластиковой посуды на фестивалях

Марина Комарова 353 0
С 1 мая администрация Праги намерена запретить использование одноразовой пластиковой посуды на фестивалях, фермерских рынках и других мероприятиях, которые субсидируются из местного бюджета.
Фото: Profimedia
Прага запретит использование пластиковой посуды на фестивалях

Напитки и продукты питания не будут подаваться в одноразовых пластиковых стаканчиках или тарелках. Одноразовая посуда будет заменена на моющуюся — стеклянную или металлическую. Можно будет использовать и пластиковую посуду, подлежащую возврату (как правило, она приобретается под залог). Организаторов акций обяжут соблюдать это правило, сообщил пресс-секретарь мэрии Праги Вит Хофман.

«Запрет на одноразовую посуду будет действовать на всех культурных мероприятиях, которые Прага поддерживает субсидиями, включая крупные музыкальные фестивали», — рассказала советник по культуре Гана Тршештикова.

Фермерские рынки в Праге уже стремятся снизить нагрузку на окружающую среду. В этом году все продавцы на берегу Влтавы подают еду только в посуде из натуральных материалов или используют упаковки, которые приносят сами покупатели. Теплые напитки посетители получают в чашках, подлежащих возврату в любой кофейне, участвующей в системе «Верни стаканчик» (Otoč kelímek). 

Как уже сообщал 420on.cz, одноразовые пластиковые тарелки, вилки, ложки и трубочки для напитков будут запрещены в странах ЕС с 2021 года. Соответствующий закон одобрили депутаты Европарламента. Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах. Вместе с этим, согласно документу, к 2029 году страны ЕС должны будут обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году не менее 25% таких емкостей должны будут производиться из переработанного материала, к 2030 году — 30%.

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
Европа Чехия Прага экология фестиваль
Читайте
по теме 
На Вацлавской площади протестовали против «диктата Европейского союза»
26.04.2019 08:52 Политика
На Вацлавской площади протестовали против «диктата Европейского союза»
1150 0
«Поддельные» скидки в магазинах запретят
24.04.2019 10:11 Экономика
«Поддельные» скидки в магазинах запретят
1197 0
Туристам с «хорошей историей» станет проще получить шенгенскую визу
21.04.2019 16:44 Общество
Туристам с «хорошей историей» станет проще получить шенгенскую визу
3766 0
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
05.04.2019 11:54 Общество
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
1673 0
Последние новости:
29
апреля
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
29.04.2019 18:54 Экономика
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
590 0
Упавшего в канализационный люк рабочего смыло водой
29.04.2019 12:31 Общество
Упавшего в канализационный люк рабочего смыло водой
811 0
На Жижкове вводят ограничения движения транспорта
29.04.2019 11:34 Общество
На Жижкове вводят ограничения движения транспорта
513 0
Прага не будет требовать возврата долгов с детей младше 15 лет
29.04.2019 10:37 Общество
Прага не будет требовать возврата долгов с детей младше 15 лет
986 0
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
29.04.2019 09:21 Экономика
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
430 0
28
апреля
Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов
28.04.2019 11:52 Экономика
Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов
1979 0
26
апреля
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
26.04.2019 15:51 Общество
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
539 0
В Москве образовались очереди за визами на майские праздники
26.04.2019 12:07 Общество
В Москве образовались очереди за визами на майские праздники
1216 0
На выходных в Чехии будет холодно
26.04.2019 11:12 Общество
На выходных в Чехии будет холодно
1171 0
Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти
26.04.2019 09:52 Экономика
Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти
1336 0


Мобильная версия