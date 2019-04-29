Прага запретит использование пластиковой посуды на фестивалях

С 1 мая администрация Праги намерена запретить использование одноразовой пластиковой посуды на фестивалях, фермерских рынках и других мероприятиях, которые субсидируются из местного бюджета.

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Напитки и продукты питания не будут подаваться в одноразовых пластиковых стаканчиках или тарелках. Одноразовая посуда будет заменена на моющуюся — стеклянную или металлическую. Можно будет использовать и пластиковую посуду, подлежащую возврату (как правило, она приобретается под залог). Организаторов акций обяжут соблюдать это правило, сообщил пресс-секретарь мэрии Праги Вит Хофман.

«Запрет на одноразовую посуду будет действовать на всех культурных мероприятиях, которые Прага поддерживает субсидиями, включая крупные музыкальные фестивали», — рассказала советник по культуре Гана Тршештикова.

Фермерские рынки в Праге уже стремятся снизить нагрузку на окружающую среду. В этом году все продавцы на берегу Влтавы подают еду только в посуде из натуральных материалов или используют упаковки, которые приносят сами покупатели. Теплые напитки посетители получают в чашках, подлежащих возврату в любой кофейне, участвующей в системе «Верни стаканчик» (Otoč kelímek).

Как уже сообщал 420on.cz, одноразовые пластиковые тарелки, вилки, ложки и трубочки для напитков будут запрещены в странах ЕС с 2021 года. Соответствующий закон одобрили депутаты Европарламента. Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах. Вместе с этим, согласно документу, к 2029 году страны ЕС должны будут обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году не менее 25% таких емкостей должны будут производиться из переработанного материала, к 2030 году — 30%.

Источник: irozhlas.cz