Упавшего в канализационный люк рабочего смыло водой

Пожарные обыскивают систему канализации в пражском районе Бржевнов, где в понедельник во время строительства отеля рабочий провалился в люк.

Фото: Policie ČR

Человек упал в один из канализационных люков на улице Паточкова в понедельник утром. «Во время строительства гостиницы рабочий провалился в канализацию и, вероятно, был смыт водой», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Пожарные направили на объект три отряда, водолазов и специальную команду, занимающуюся поиском людей.

«Мы проводим систематическое обследование канализации вместе с работниками водоканала. Человек упал в люк глубиной шесть метров», — уточнил Мартин Кавка, пресс-секретарь пожарной команды. Работу осложняет сильное течение воды в канализации.

Источник: novinky.cz