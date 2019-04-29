На Жижкове вводят ограничения движения транспорта

Водителям в Праге нужно готовиться к очередным пробкам. В пражском районе Жижков на три месяца будет полностью перекрыто движение по улице Под Крейцаркем (Pod Krejcárkem). Причина — ремонт газопровода.

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С воскресенья, 28 апреля, закрыт проезд по всей улице, от перекрестка Ограда до пересечения с улицами Нововысочанска и Под Плинойем. Маршрут объезда ведет через улицы Нововысочанска и Спойоваци. «Мы ожидаем, что проблемы возникнут на перекрестке Спойоваци, который уже сегодня перегружен, и в районе улицы На Балкане», — рассказал Ондржей Рут, советник по транспорту Праги 3.

В то же время мэрия хочет ввести на некоторых улицах одностороннее движение, что упростит объезд. Не будет въезда на улицу На Балкане в направлении от Спойоваци. В противоположном направлении от улицы У Кнежске лоуки будет одностороннее движение и нельзя будет проехать в направлении к Спойоваци.

«Эта мера направлена на защиту жилого района от транзитного движения, которое здесь будет еще более оживленным в связи с ремонтом газопровода», — добавил он.

По улице Под Крейцаркем до июля сможет ездить только общественный транспорт.

Источник: novinky.cz