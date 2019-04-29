Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.67
USD
22.96
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
10n 8 °C
На Жижкове вводят ограничения движения транспорта

На Жижкове вводят ограничения движения транспорта

Марина Комарова 513 0
Водителям в Праге нужно готовиться к очередным пробкам. В пражском районе Жижков на три месяца будет полностью перекрыто движение по улице Под Крейцаркем (Pod Krejcárkem). Причина — ремонт газопровода.
Фото: iStock
На Жижкове вводят ограничения движения транспорта

С воскресенья, 28 апреля, закрыт проезд по всей улице, от перекрестка Ограда до пересечения с улицами Нововысочанска и Под Плинойем. Маршрут объезда ведет через улицы Нововысочанска и Спойоваци. «Мы ожидаем, что проблемы возникнут на перекрестке Спойоваци, который уже сегодня перегружен, и в районе улицы На Балкане», — рассказал Ондржей Рут, советник по транспорту Праги 3.

В то же время мэрия хочет ввести на некоторых улицах одностороннее движение, что упростит объезд. Не будет въезда на улицу На Балкане в направлении от Спойоваци. В противоположном направлении от улицы У Кнежске лоуки будет одностороннее движение и нельзя будет проехать в направлении к Спойоваци.

«Эта мера направлена на защиту жилого района от транзитного движения, которое здесь будет еще более оживленным в связи с ремонтом газопровода», — добавил он.

По улице Под Крейцаркем до июля сможет ездить только общественный транспорт. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
транспорт Прага пробки Автомобили
Читайте
по теме 
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
29.04.2019 09:21 Экономика
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
430 0
Грузовикам могут запретить перемещаться по Чехии в воскресенье
15.04.2019 11:12 Экономика
Грузовикам могут запретить перемещаться по Чехии в воскресенье
751 0
Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию
15.04.2019 08:30 Экономика
Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию
2836 0
В туннеле «Бланка» — несколько аварий в обоих направлениях
11.04.2019 08:22 Общество
В туннеле «Бланка» — несколько аварий в обоих направлениях
1259 0
Последние новости:
29
апреля
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
29.04.2019 18:54 Экономика
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
590 0
Прага запретит использование пластиковой посуды на фестивалях
29.04.2019 13:16 Общество
Прага запретит использование пластиковой посуды на фестивалях
353 0
Упавшего в канализационный люк рабочего смыло водой
29.04.2019 12:31 Общество
Упавшего в канализационный люк рабочего смыло водой
811 0
Прага не будет требовать возврата долгов с детей младше 15 лет
29.04.2019 10:37 Общество
Прага не будет требовать возврата долгов с детей младше 15 лет
986 0
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
29.04.2019 09:21 Экономика
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
430 0
28
апреля
Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов
28.04.2019 11:52 Экономика
Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов
1979 0
26
апреля
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
26.04.2019 15:51 Общество
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
539 0
В Москве образовались очереди за визами на майские праздники
26.04.2019 12:07 Общество
В Москве образовались очереди за визами на майские праздники
1216 0
На выходных в Чехии будет холодно
26.04.2019 11:12 Общество
На выходных в Чехии будет холодно
1171 0
Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти
26.04.2019 09:52 Экономика
Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти
1336 0


Мобильная версия