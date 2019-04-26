Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним

По данным Чешской торговой инспекции (ČOI), в прошлом году чешская молодежь в возрасте до восемнадцати лет не имела проблем с покупкой алкоголя в более чем половине проверенных магазинов.

«В 2018 году было проведено 519 проверок на предмет продажи алкогольных напитков лицам млдаше 18 лет, и в 283 случаях были установлены нарушения закона», - сказал пресс-секретарь ČOI Иржи Фрелих.

Например, в прошлом году в начале летних каникул, когда подростки получают дипломы об окончании школы, они решают отпраздновать это событие. Проверки показали, что 60% несовершеннолетних покупали бутылку вина или ликера.

По словам Фрелиха, молодым людям проще покупать алкоголь в крупных супермаркетах, чем в небольших магазинах. «В больших магазинах обслуживают быстро, чтобы избежать очереди, поэтому кассир часто не обращает внимание на покупателей», - сказал он.

С июня 2017 года общая сумма штрафов в отношении магазинов превысила 6 млн крон. «В 2018 году были наложены 145 штрафов на общую сумму 3,6 млн крон», - сказал Фрелих.

Министерство финансов сейчас рассматривает вопрос об увеличении акцизов на алкоголь, табак и азартные игры. Международные организации, такие как ВОЗ, неоднократно рекомендовали Чешской Республике принять эффективные меры, например, повысить цены на алкоголь в связи с высоким уровнем потребления этих напитков. Следующим шагом может стать усиление регулирования рекламы алкоголя.