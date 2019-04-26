Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.71
USD
23.09
RUB
0.36
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
01d 26 °C
На выходных в Чехии будет холодно

На выходных в Чехии будет холодно

Марина Комарова 266 0
В пятницу в Чехии ожидается теплая погода без осадков, однако уже в субботу температура воздуха снизится и пройдут дожди.
На выходных в Чехии будет холодно
Во второй половине дня в пятницу будет облачно, температура воздуха — летняя, +28°C, сообщает Чешский гидрометеорологический институт. Вечером в некоторых районах страны пройдет дождь. 
 
В субботу на большей части территории республики будет облачно, ожидаются сильные дожди. Температура воздуха днем составит от +11 до +15°C. Примерно такая же погода ожидается в воскресенье.
 
По прогнозу метеорологов, на следующей неделе в целом будет холодно. Максимальная температура воздуха днем составит +16°C. Будет облачно с прояснениями.
 
Источник: zpravy.aktualne.cz
Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
На Пасху в Чехии будет тепло и солнечно
18.04.2019 14:05 Общество
На Пасху в Чехии будет тепло и солнечно
1037 0
Синоптики обещают дождь на майские праздники
13.04.2019 16:59 Общество
Синоптики обещают дождь на майские праздники
1183 0
В выходные в Праге будет тепло
29.03.2019 12:40 Общество
В выходные в Праге будет тепло
1518 0
В выходные в Чехии будет 20 градусов тепла
22.03.2019 12:14 Общество
В выходные в Чехии будет 20 градусов тепла
1175 1
Последние новости:
26
апреля
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
26.04.2019 15:51 Общество
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
43 0
В Москве образовались очереди за визами на майские праздники
26.04.2019 12:07 Общество
В Москве образовались очереди за визами на майские праздники
355 0
Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти
26.04.2019 09:52 Экономика
Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти
551 0
На Вацлавской площади протестовали против «диктата Европейского союза»
26.04.2019 08:52 Политика
На Вацлавской площади протестовали против «диктата Европейского союза»
479 0
25
апреля
Китайцы пообещали Земану миллиардные инвестиции
25.04.2019 13:25 Экономика
Китайцы пообещали Земану миллиардные инвестиции
946 0
Чехи планируют вновь совершить кругосветное путешествие на автомобиле «Татра»
25.04.2019 12:43 Общество
Чехи планируют вновь совершить кругосветное путешествие на автомобиле «Татра»
344 0
Молодой человек упал с крепости Вышеград
25.04.2019 09:51 Общество
Молодой человек упал с крепости Вышеград
2043 0
В 2018 году в Чехии нелегально работали 3 820 иностранцев
25.04.2019 09:23 Экономика
В 2018 году в Чехии нелегально работали 3 820 иностранцев
819 0
24
апреля
Марианске-Лазне. Каким будет новый курортный сезон?
24.04.2019 18:20 Пресс-релизы
Марианске-Лазне. Каким будет новый курортный сезон?
1492 0
Чешские школы представят проекты по сокращению пластиковых отходов
24.04.2019 14:13 Общество
Чешские школы представят проекты по сокращению пластиковых отходов
384 0


Мобильная версия