На выходных в Чехии будет холодно

В пятницу в Чехии ожидается теплая погода без осадков, однако уже в субботу температура воздуха снизится и пройдут дожди.

Во второй половине дня в пятницу будет облачно, температура воздуха — летняя, +28°C, сообщает Чешский гидрометеорологический институт. Вечером в некоторых районах страны пройдет дождь.

В субботу на большей части территории республики будет облачно, ожидаются сильные дожди. Температура воздуха днем составит от +11 до +15°C. Примерно такая же погода ожидается в воскресенье.

По прогнозу метеорологов, на следующей неделе в целом будет холодно. Максимальная температура воздуха днем составит +16°C. Будет облачно с прояснениями.