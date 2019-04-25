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Чехи планируют вновь совершить кругосветное путешествие на автомобиле «Татра»

Чехи планируют вновь совершить кругосветное путешествие на автомобиле «Татра»

Марина Комарова 166 0
Три года, пять континентов, 270 тысяч километров, 600 участников — таков план путешественников Марека Гавличка и Петра Голечка, которые готовят самую большую чешскую экспедицию в мире.
Чехи планируют вновь совершить кругосветное путешествие на автомобиле «Татра»

Первая экспедиция Tatra Around the World состоялась в конце 80-х годов прошлого века. Теперь, через 32 года, «Татра» снова отправится в кругосветное путешествие. За три года участники экспедиции планируют посетить 68 стран. 

Петр Голечек, у которого была небольшая транспортная компания в Анголе, познакомился там с Марком Гавличком. За 12 лет работы в Африке Голечек проехал на грузовике «Татра» сотни тысяч километров. Сейчас Голечек — инвестиционный консультант, а Гавличек — бизнесмен. «Мы должны снова что-то сделать», — говорят они, уточняя, что начали подготовку к экспедиции еще год назад.

В машине будет постоянная команда из четырех человек: водитель, оператор, руководитель проекта и гид. Желающие смогут присоединиться к экипажу в пути (организаторы рассчитывают примерно на 600 участников в течение трех лет). Автомобиль вмещает максимум 14 человек. Поездка обойдется ее организатором в 19-25 млн крон. Примерно половину средств обеспечат бизнесмены, еще часть — другие спонсоры, а остальное — участники экспедиции.

Автомобиль для поездки пока не готов. Планируется, что это будет «Татра», выпущенная в 2005 году для чешских военных в Ираке. «На самом деле это жилой дом, там будут душ, кухня и туалет», — говорит Голечек, отвечающий за подготовку транспортного средства. С собой участники повезут тысячу литров воды, тысячу литров дизельного топлива и несколько сот килограммов запчастей.

Поездка начнется в феврале 2020 года в Чехии. Маршрут будет пролегать через Словакию и Венгрию на Балканы, оттуда — в Турцию и Иран, а затем через среднеазиатские страны, включая Монголию. Дальше «Татра» направится во Владивосток. Протяженность первого этапа составит около 70 тысяч километров. Затем предстоит двухмесячный переезд на корабле в Чили, после чего экспедиция продолжится в Южной Америке (примерно пять месяцев и 40 тысяч километров). Далее маршрут поведет путешественников через Колумбию и Панаму в Центральную Америку, США и Канаду, а затем снова на юг, во Флориду (девять месяцев и 80 тысяч километров). Потом участники экспедиции наконец попадут в Африку, где проведут еще девять месяцев и проедут около 80 тысяч километров, чтобы в итоге вернуться домой.

Источник: idnes.cz

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Темы
путешествие Чехия Автомобили
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