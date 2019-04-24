Чешские школы представят проекты по сокращению пластиковых отходов

Мэрия Праги хочет внести свой вклад в снижение загрязнения окружающей среды изделиями из пластмассы. Для этого школьников пригласили к участию в конкурсе на лучший проект по сокращению отходов из пластика и резины.

С такой инициативой выступили советник по образованию Вит Шимрал и мэр Праги Зденек Гржиб. Мэрия готова профинансировать лучшие проекты на сумму до 10 тысяч крон.

Пластиковые столовые приборы, полиэтиленовые пакеты, старые шины — все это люди выбрасывают в природу. В настоящее время проблема загрязнения пластиковыми отходами достигла глобальных масштабов и затрагивает как развитые, так и развивающиеся страны. «Если мы хотим улучшить состояние окружающей среды, то должны начать с себя. Мы хотим, чтобы дети поняли: лучшие отходы — это те, которых нет. Для этого детям нужно больше знать о сортировке и утилизации мусора», — рассказал Шимрал.

Конкурс был официально объявлен 23 апреля в гимназии «Арабска». В нем могут принять участие команды начальных и средних школ, включающие от трех до тридцати учеников. Дети должны придумать, что можно улучшить в их школе, чтобы уменьшить количество используемого пластика. До 23 мая проект нужно зарегистрировать на сайте www.skolabezplastu.cz. Лучшие проекты будут определены 10 июня, а их реализация начнется в конце сентября 2019 года.

Источник: praha.eu