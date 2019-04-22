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Самолет не мог приземлиться в Праге из-за проблем с закрылками

Самолет не мог приземлиться в Праге из-за проблем с закрылками

Марина Комарова 815 0
В понедельник утром самолет из Копенгагена, направлявшийся в Прагу, не cмог приземлиться в установленное расписанием время. Когда воздушное судно находилось над чешской столицей, сработали устройства, предупреждающие о неисправности закрылков.
Самолет не мог приземлиться в Праге из-за проблем с закрылками
Самолет был вынужден кружить над Прагой более часа, чтобы избавиться от избытков топлива, и только потом смог приземлиться. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Smartwings, на борту самолета находились 76 пассажиров и шесть членов экипажа.
 
«Экипаж Boeing 737-700 столкнулся с дефектом закрылков при заходе на посадку в Праге», — рассказала пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова. По ее словам, экипаж следовал правилам безопасности, поэтому самолет использовал большую часть топлива в воздухе, чтобы уменьшить свой вес. Авиалайнер должен был приземлиться в Праге в 10:35, однако из-за технических проблем посадка состоялась только в 12:03. 
 
Источник: novinky.cz
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Темы
самолёт Прага аэропорт Прага
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