Туристам с «хорошей историей» станет проще получить шенгенскую визу

Стоимость визы для краткосрочного въезда в страны Шенгенской зоны будет повышена в 2019 году с 60 до 80 евро, но подорожание не коснется граждан ряда стран, в том числе России. Это предусмотрено изменениями в визовый кодекс Евросоюза, одобренный в среду депутатами Европарламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии, которая инициировала реформу.

«Небольшое повышение позволит государствам — участникам Шенгенского соглашения поддерживать во всем мире достаточный консульский персонал для усиления контроля за безопасностью, а также для внедрения надлежащего компьютерного оборудования и программного обеспечения, не создавая препятствий для лиц, запрашивающих визы», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, новые правила предусматривают более гибкие условия для часто путешествующих лиц с «положительной визовой историей», которые смогут получить многократную визу с поэтапно увеличивающимся с одного года до пяти лет сроком действия.

Кроме того, вдвое увеличится срок подачи заявки на шенгенскую визу — с трех до шести месяцев до планируемой поездки. В некоторых странах заявку позволят подавать в электронном виде через сайт консульства. Для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет шенгенская виза в 2019 году может стать полностью бесплатной, сообщил сотрудник пресс-службы ЕК.

Новые правила еще предстоит официально утвердить Совету ЕС, и через шесть месяцев после этого изменения вступят в силу.

«Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан», — уточнил чиновник ЕК.