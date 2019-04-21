Во время взрывов на Шри-Ланке погибли 185 человек

В результате серии взрывов в отелях и католических церквях на Шри-Ланке погибли по меньшей мере 185 человек, среди них — 35 иностранцев. Еще около 450 человек были ранены, сообщает AFP со ссылкой на данные сотрудников местных правоохранительных органов в Twitter.

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Гражданами каких именно государств они являлись, AFP не поясняет. О том, что среди погибших в серии атак на Шри-Ланке есть граждане других государств, ранее говорил министр экономических реформ республики Харша де Силва. Местных жителей он призвал сохранять спокойствие и не выходить из дома.

МИД Чехии сейчас выясняет, есть между пострадавшими чешские граждане или нет. В общей сложности согласно базе данных туристов DROZD на Шри-Ланке зарегистрировано 92 чеха. По данным чешской Ассоциации туроператоров, туристы, которые в рамках организованных туров сейчас находятся на острове, не пострадали от взрывов.

Россиян, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, по предварительным данным, среди жертв и пострадавших на Шри-Ланке нет. Госструктуры республики, с которыми взаимодействует российская дипмиссия, уже квалифицировали произошедшее как теракты, подчеркивала она.

Серия взрывов произошла в разных регионах Шри-Ланки утром 21 апреля. Всего в республике, по данным местной полиции, в течение получаса прогремели шесть взрывов: четыре из них — в столице (в трех отелях и одной католической церкви), еще два — за пределами Коломбо. Речь, по данным порталов News First, Hirunews и Colombo Page, идет о католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане и церкви в Баттикалоа, а также отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury. Еще один взрыв произошел позднее, поэтому число жертв увеличилось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Неназванный представитель служб безопасности уточнил Associated Press, что по меньшей мере в двух церквях, взрывное устройство могли привести в действие террористы-смертники.

В воскресенье, 21 апреля, католики отмечают Пасху.