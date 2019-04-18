На Пасху в Чехии будет тепло и солнечно

На выходных в Чехию придет настоящая весна: температура воздуха будет достигать +22°C. Будет солнечно, без осадков.

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В четверг воздух прогреется до +16...+20°C, однако ночью температура опустится до +1...+5°C. Страстная пятница вновь принесет ясное небо с дневными температурами от +18 до +22°C. Ночные температуры будут примерно такими же, как и в четверг. В субботу погода практически не изменится: будет солнечно и без осадков. В воскресенье на Пасху небо также будет ясным, а температура воздуха достигнет 22 градусов тепла.

В последующие дни жителей Чехии ожидает похожая погода, в большинстве районов республики будет ясно, местами облачно. Температура может подняться до +23°C в течение дня и до +9°C ночью.