В Праге женщина ушла на йогу и не вернулась. Ее нашли мертвой

В пражской долине Шарка полиция 17 апреля обнаружила труп женщины, которая в воскресенье ушла из дома на занятия йогой и не вернулась. Пропавшую искали с помощью вертолета.

Полиция теперь будет расследовать, при каких обстоятельствах умерла 37-летняя женщина. Пока неясно, было ли это самоубийство, несчастный случай или насильственная смерть. «В интересах семьи мы не будем публиковать дополнительную информацию», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

По данным, опубликованным в социальных сетях, 14 апреля в 17:45 женщина вошла в трамвай №9 на остановке «Липанска» в направлении центра. С тех пор ее никто не видел. Поиск осложнялся тем, что женщина не взяла с собой мобильный телефон и документы. С утра 17 апреля пропавшую искали с помощью вертолета, тело без признаков жизни было обнаружено около 13:30 в долине Шарка.

Источник: idnes.cz