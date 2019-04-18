В Праге женщина ушла на йогу и не вернулась. Ее нашли мертвой

Полиция теперь будет расследовать, при каких обстоятельствах умерла 37-летняя женщина. Пока неясно, было ли это самоубийство, несчастный случай или насильственная смерть. «В интересах семьи мы не будем публиковать дополнительную информацию», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.
По данным, опубликованным в социальных сетях, 14 апреля в 17:45 женщина вошла в трамвай №9 на остановке «Липанска» в направлении центра. С тех пор ее никто не видел. Поиск осложнялся тем, что женщина не взяла с собой мобильный телефон и документы. С утра 17 апреля пропавшую искали с помощью вертолета, тело без признаков жизни было обнаружено около 13:30 в долине Шарка.
Источник: idnes.cz