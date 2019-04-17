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Сломанный банкомат в Карловых Варах использовали несколько клиентов

Сломанный банкомат в Карловых Варах использовали несколько клиентов

Марина Комарова 302 0
Банкоматом, который вместо тысячи крон выдавал купюры номиналом 2000 крон, воспользовались несколько человек. Общий размер ущерба оценивается в 250 000 крон.
Фото: Profimedia.cz
Сломанный банкомат в Карловых Варах использовали несколько клиентов
Как уже сообщал 420on.cz, 10 апреля полиция обвинила в мошенничестве 49-летнюю женщину, которая «обманула» банкомат на 11 000 крон. Такая сумма была списана с ее банковского счета, однако банкомат ей выдал сумму вдвое больше (22 000 крон).
 
Наиболее изобретательными оказались 27-летний мужчина и две его знакомые. «В банкомате они несколько раз снимали деньги, а затем клали их обратно на счет, и снова забирали из банкомата», - сказала Зузана Тыржова, пресс-секретарь региональной полиции. Полиция обвинила молодых людей в совершении мошенничества.
 
«В общей сложности они нанесли банку ущерб на 170 000 крон. При этом клиенты не отреагировали на неоднократные требования банка вернуть неоправданно полученные деньги», - продолжила пресс-секретарь.
 
Обвиняемому мужчине грозит тюремное заключение сроком до пяти лет в случае признания вины, а его сообщницам – до двух лет лишения свободы.
 
Еще один 27-летний мужчина снял дважды по 10 000 крон, но банкомат выдал ему на 20 000  крон больше. «Он оставил деньги себе, хотя знал, что они были выданы по ошибке. Мужчина не вернул деньги даже после запроса и уведомления банка», - сказала пресс-секретарь полиции.
 
За эти действия мужчине грозит год лишения свободы. Такое же наказание ожидает 23-летнего молодого человека, который забрал из банкомата 70 000 крон вместо полагавшихся ему 35 000 крон. Деньги он тоже не вернул в банк.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
банкомат Карловы Вары полиция деньги
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