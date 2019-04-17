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Полиция нашла пятилетнюю Софию Микишкову

Полиция нашла пятилетнюю Софию Микишкову

Марина Комарова 1973 0
Чешская полиция сегодня подтвердила, что нашла пятилетнюю Софию Микишкову, которую неизвестные похитили 16 апреля в Праге 10.
Полиция нашла пятилетнюю Софию Микишкову

По словам пресс-секретаря полиции Томаша Гулана, ведомство позже опубликует дополнительную информацию. Как сообщает CTK, полиция обнаружила разыскиваемую девочку в аэропорту Вены вместе с ее матерью. 41-летней женщине было запрещено видеться с дочерью, воспитанием девочки занималась бабушка.

«На данный момент мы можем подтвердить, что девочку нашли. Она в порядке. Мы сообщим детали как можно скорее. Благодарим всех за помощь в поиске», — написали представители полиции в Twitter.

Девочку похитили вчера днем на улице Власты Пруховой в Праге 10. Неизвестные буквально вырвали ее из рук бабушки, затащили в автомобиль Volvo и увезли. Полиция предполагала, что девочку могли отправить за границу, вероятно в Германию.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
полиция Чехия дети
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