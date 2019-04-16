В Чехии автомобиль провалился в пятиметровую яму

«В понедельник около 9 часов утра 32-летняя женщина ехала на автомобиле Škoda Fabia в районе Урчице. Пересекая главную дорогу, она хотела проехать прямо, однако с правой стороны улицы стоял грузовик «Татра», который женщина попыталась объехать», — рассказал пресс-секретарь полиции Франтишек Коржинек. Водитель не заметила, что грузовик стоит возле ямы глубиной 4,5 метра. По данным полиции, это место не было обозначено соответствующим образом, поскольку возле ямы постоянно работала техника.
Получившей травму женщине оказана медицинская помощь. Материальный ущерб предварительно оценивается в 30 тысяч крон. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.
Источник: novinky.cz