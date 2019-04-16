Языковой барьер привел к эвакуации терминала пражского аэропорта

Из-за девушки, которая якобы угрожала бомбой, во вторник утром полиция эвакуировала терминал 2 в пражском аэропорту. Полиция задержала 24-летнюю иностранку. Оказалось, что она не хотела провоцировать панику, а сотрудники аэропорта не поняли ее из-за языкового барьера.

Фото: Pavel Jaňurek, Novinky

Инцидент произошел около 9:30. «Была произведена превентивная эвакуация из зала отправления, поскольку одна из пассажирок при регистрации угрожала взрывным устройством», — рассказал пресс-секретарь аэропорта Роман Пацвон.

По данным полиции, иностранка отказалась оплачивать перевес багажа. Когда сотрудники попросили ее покинуть зал, путешественница якобы сказала, что у нее в багаже находится взрывное устройство.

«Однако на основании первоначального допроса полиция обнаружила, что из-за языкового барьера сотрудники плохо поняли ситуацию, женщина не собиралась вызывать панику», — заявила пресс-секретарь полиции Эва Кропачова, не уточнив, что именно было сказано сотрудникам аэропорта.

В результате несколько десятков человек были эвакуированы. Около десяти часов утра люди смогли вернуться в зал и регистрация на рейсы была продолжена.

Источник: novinky.cz