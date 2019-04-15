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Кормящие матери провели акцию протеста в офисах Raiffeisenbank

Кормящие матери провели акцию протеста в офисах Raiffeisenbank

Марина Комарова 367 0
На утро понедельника планировалась массовая акция: матери должны были демонстративно покормить своих детей грудью в отделениях Raiffeisenbank по всей республике. Акция была организована в поддержку женщины, которой охранник отделения Raiffeisenbank на Вацлавской площади во время кормления велел или выйти из банка, или прикрыть грудь.
Фото: Kristýna Léblová, Novinky
Кормящие матери провели акцию протеста в офисах Raiffeisenbank
В результате в назначенное к отделению банка на Вацлавской площади пришли только четыре женщины с детьми и десятки журналистов. Организатор мероприятия Катержина Оливова надеялась, что придут как минимум десять участниц. «Тем не менее хорошо, что кто-то пришел, любая поддержка важна», — сказала она.
 
«Я прочитала в интернете, что случилось с Люцией: ее практически выгнали из отделения банка потому, что она кормила своего ребенка. Мне это кажется абсолютно неприемлемым, поэтому я пришла поддержать это мероприятие», — сказала одна из участниц. 
 
Около одиннадцати часов утра матери вошли в вестибюль, где расположились на боковых скамьях и стали кормить грудью. «Мы рады, что мероприятие прошло спокойно. Банк продолжит принимать всех кормящих матерей, клиентов, которые приходят в любой из наших филиалов, и их детей», — сказала Петра Копецка, пресс-секретарь Raiffeisenbank.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
дети Чехия
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